Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Budget 2027 : le gouvernement veut reconduire la baisse des prélèvements sur les recettes des bailleurs sociaux

Législation
Publié le 23 septembre 2026 à 11h20, par Nils Buchsbaum
Pour le budget 2027, le gouvernement veut reconduire un allègement de 500 millions d’euros sur prélèvements appliqués aux recettes des bailleurs sociaux.
© Adobe Stock - Batiweb
© Adobe Stock

Le gouvernement entend maintenir en 2027 la baisse des prélèvements opérés sur les recettes des bailleurs sociaux. Cette mesure doit être reconduite dans le projet de budget de l’État pour 2027, selon le ministre de la Ville et du Logement, Vincent Jeanbrun.

Dans un entretien accordé à Sud-Ouest le 22 septembre, le ministre a indiqué que l’exécutif prévoyait de « baisser leurs prélèvements de 500 millions d'euros ».

 

La RLS maintenue à 900 millions d’euros

 

Concrètement, le prélèvement au titre de la réduction de loyer de solidarité (RLS), appliqué depuis 2018 aux recettes des bailleurs sociaux, serait maintenu à 900 millions d’euros en 2027. Ce montant resterait ainsi identique à celui de l’an dernier, tout en étant inférieur au niveau de 1,3 milliard d’euros prévu jusqu’en 2024, précise le cabinet du ministre.

La contribution des organismes HLM au Fonds national des aides à la pierre (Fnap), qui finance le logement social, serait quant à elle maintenue à 275 millions d’euros en 2027. Ce montant reste inférieur aux 375 millions d’euros prévus par le Code de la construction et de l’habitation.

Ces niveaux de prélèvement avaient déjà été inscrits dans la loi de finances pour 2026. Leur reconduction en 2027 représente « un effort très important de la part du gouvernement », affirme Vincent Jeanbrun dans les colonnes du quotidien régional.

Lors de son discours d’ouverture du congrès HLM, qui se tient actuellement à Bordeaux, Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), qui fédère les organismes HLM, a appelé à « la poursuite de la baisse de la RLS qui continue d'asphyxier les organismes et de les empêcher d'investir ».

 

10 milliards d’euros de prêts annoncés pour la rénovation énergétique

 

Vincent Jeanbrun indique par ailleurs que la Banque des territoires, filiale de la Caisse des dépôts (CDC), « va mobiliser 10 milliards d'euros sur trois ans, en particulier pour financer des opérations de rénovation énergétique dans les logements sociaux ».

Selon le ministère, ces 10 milliards d’euros seront mis à disposition des acteurs du secteur sous la forme de prêts.

 

Avec AFP

Newsletter

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

Je m’abonne gratuitement →
Nils Buchsbaum
Journaliste - Batiweb

Nils Buchsbaum est journaliste à la rédaction de Batiweb. Il suit l’actualité du BTP, de l’urbanisme et de la construction durable, avec une attention particulière portée à la prévention des risques, aux enjeux environnementaux et aux évolutions législatives.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.