Eurofor est un spécialiste français de la distribution de machines et d’équipements destinés aux professionnels du forage, de la démolition, des travaux publics, du génie civil et de l’exploitation minière. Forte de plus de 50 ans d’expérience, l’entreprise accompagne ses clients dans le choix de solutions adaptées aux contraintes techniques de leurs chantiers.

Eurofor propose une large gamme de foreuses neuves et d’occasion, d’outils, d’accessoires et de pièces détachées pour l’étude de sol, la géothermie, les travaux spéciaux, le forage d’eau, les mines, les carrières et la démolition. L’entreprise travaille avec des fabricants reconnus afin de fournir des équipements fiables, performants et adaptés aux besoins des professionnels.

Au-delà de la vente de machines de forage et de démolition, Eurofor assure l’installation des équipements, la maintenance préventive, le dépannage sur chantier ou en atelier, la fourniture de pièces de rechange et l’accompagnement technique. Ses ateliers de Chassieu, près de Lyon, et de Tigery, en Île-de-France, ainsi que son réseau de techniciens itinérants lui permettent d’intervenir sur l’ensemble du territoire français.

Grâce à son expertise technique et à son offre complète, Eurofor accompagne les entreprises du BTP, les spécialistes de la géotechnique, les exploitants de mines et carrières ainsi que les professionnels du forage dans l’amélioration de la performance et de la durée de vie de leurs équipements.