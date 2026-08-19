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EUROPEENNE DE LOCATION TP - Batiweb

EUROPEENNE DE LOCATION TP

11 rue Albert Einstein
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
France

EUROPEENNE DE LOCATION TP est une entreprise spécialisée dans la location, l’achat et la vente de matériels destinés aux travaux publics, au bâtiment, au génie civil et à l’industrie. Implantée à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne, elle accompagne les professionnels dans leurs besoins en équipements et engins de chantier.

EUROPEENNE DE LOCATION TP propose notamment des solutions de location de pelles mécaniques, bulldozers, niveleuses, compacteurs, dumpers, chargeurs, motoscrapers et balayeuses. Son offre comprend également des équipements de levage, de manutention et de préparation des chantiers, tels que les grues, arroseuses, malaxeurs et épandeurs.

Grâce à son expertise dans le matériel de construction et les engins de travaux publics, EUROPEENNE DE LOCATION TP répond aux besoins des entreprises recherchant des équipements adaptés à leurs opérations de terrassement, de génie civil, de voirie, de manutention et d’aménagement.

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