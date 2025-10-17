EUROTIS - Batiweb

ConnexionS'abonner
Via Quintino Sella, 1,
20094 Corsico MI,
Italie
Notre activité principale, qui nous a amenés à être reconnus comme leader en Italie et dans le monde, est la production de tubes ondulés en acier inoxydable PLT-CSST AISI304 et 316L (à haute résistance à la pression et à la déformation) pour trois solutions différentes : Plomberie, Gaz et Solaire.

Notre gamme de produits offre une grande variété et se distingue par la qualité, la sécurité et la rapidité des installations. Notre société propose des systèmes, des solutions complètes pour la réalisation d'installations de plomberie.

Normalement, nos systèmes sont soumis à des tests techniques effectués dans des laboratoires spécialement qualifiés avec la collaboration des principaux instituts de certification nationaux et internationaux. En fait, notre objectif est le développement de produits innovants conformes aux normes de sécurité de haut niveau.

Aujourd'hui, compte tenu de notre solide expérience dans le secteur, de notre savoir-faire technique et humain en constante évolution et de notre souci d'amélioration, nous pouvons facilement être considérés comme un point de référence pour le projet, la R&D et la distribution de produits innovants et sûrs. Depuis 2016, nous appartenons au groupe industriel Dall'Era Valerio, leader dans la production d'écrous, de raccords et de composants en laiton, améliorant ainsi nos objectifs d'efficacité et de qualité de production.

Solutions Creators est la récompense de l'entreprise, pas seulement un slogan mais notre identité.

Nous partageons la valeur de regarder l'avenir de manière constructive et face aux nouveaux défis, nous sommes prêts à utiliser nos ressources de manière intégrée pour trouver des solutions efficaces à chaque besoin.

Le savoir-faire d’Eurotis : 

  • Tubes PLT-CSST
  • Systèmes de connexion
  • Scellés
  • Connexions
  • Outils et accessoires
  • Vannes à bille et robinets de vidange
  • Système de bridage
  • Système de bridage XL
  • système ePRESS
  • Système de double joint torique
  • Système d'attelage rapide
