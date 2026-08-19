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EVER BLUE - Batiweb

EVER BLUE

14 Chemin des Boulbènes
31620 CASTELNAU D’ESTRETEFONDS
France
Site web de la marque

Everblue est un réseau français de piscinistes spécialisé dans la conception, la construction, la rénovation et l’entretien de piscines. L’entreprise accompagne les particuliers et les professionnels dans la réalisation de bassins personnalisés, de l’étude du projet à la mise en service.

Les concessionnaires Everblue construisent notamment des piscines en béton sur mesure, adaptées à l’architecture du bâtiment, au terrain et aux attentes de chaque client. Le réseau intervient sur différents types de projets : piscines traditionnelles, bassins miroir ou à débordement, couloirs de nage, petites piscines, piscines intérieures et piscines collectives.

Everblue propose également des équipements et des services destinés au traitement de l’eau, au chauffage, à la sécurité, au nettoyage et à la maintenance des bassins. Grâce à son réseau de piscinistes, l’entreprise assure un accompagnement de proximité pour préserver la qualité de l’eau, le fonctionnement des équipements et la durabilité de la piscine.

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