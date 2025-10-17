EYROLLES - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « EYROLLES », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

La Librairie Eyrolles et Eyrolles.com sont des services du Groupe EYROLLES S.A.

Le site de librairie en ligne Eyrolles.com a ouvert en juillet 1999. Il s'appuie sur l'offre et l'expertise de la Librairie Eyrolles du boulevard Saint-Germain à Paris 5e.

Le Groupe EYROLLES est présent sur Internet depuis 1997, avec des sites web consacrés à son activité de diffuseur et d'éditeur, et met en place assez tôt la possibilité de commander des livres de son fonds au travers de ces sites.

En 1999, le groupe décide d'ouvrir un véritable site marchand, en s'appuyant sur l'expertise de sa librairie spécialisée parisienne et sur sa structure de vente à distance (EyrollesPro anciennement Dlivres). Le site Eyrolles.com est lancé en juillet de la même année et ouvre avec un premier rayon : l'Informatique.

En 2000, les rayons Entreprise-management et BTP sont ajoutés sur le site et des partenariats sont mis en place avec quelques sites positionnés sur ces secteurs.

Depuis de nombreux rayons ont été rajouté, suivant ainsi à la fois les évolutions de l’activité de libraire et les nouveaux thèmes éditoriaux français.

Le savoir-faire du groupe EYROLLES :