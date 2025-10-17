FAC SRL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FAC SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Depuis 1973, FAC SRL conçoit et fabrique des accessoires et des composants mécaniques de haute qualité pour portails et portes résidentiels et industriels.

La passion et la recherche continue de solutions innovantes et de plus en plus performantes nous ont amenés à nous établir, au fil du temps, comme une entreprise leader dans le secteur de la métallurgie, nous permettant d'atteindre une excellente qualité dans les produits et services offerts au client.

Aujourd'hui, grâce à une longue expérience et à un savoir-faire important et consolidé, nous sommes en mesure de répondre aux besoins des professionnels en proposant des solutions technologiquement avancées avec un standard de qualité élevé.

L'étude et le traitement minutieux de chaque article et accessoire FAC nous permettent d'offrir au marché un produit fiable, efficace et durable.

Créer des liens solides est notre impératif. Nous croyons au dialogue et au partage constants, c'est pourquoi nous aimons créer un "jeu d'équipe" avec le client.

Notre savoir-faire nous permet de vous proposer des solutions de portail efficaces et performantes, mais c'est aussi grâce à vos retours d'expérience que nous pouvons continuellement améliorer et innover nos produits.

La satisfaction client représente pour nous un objectif fondamental.

Notre objectif est d'offrir des conseils professionnels et personnalisés pour chaque besoin en fournissant à nos clients les meilleures solutions dans le domaine des composants mécaniques pour portails, avec la garantie de produits hautement performants conçus dans le respect des normes de qualité les plus élevées.

Notre philosophie exprime l'essence de l'esprit distinctif du Made In Italy : recherche, innovation, créativité et technologie, pour obtenir une qualité irréprochable des accessoires et composants FAC, garantissant des applications sûres et fiables dans le temps.

Le savoir-faire de FAC SRL :