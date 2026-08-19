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FACOM - Batiweb

FACOM

62 Chemin de la Bruyère
69570 DARDILLY
France
Site web de la marque

Fondée en 1918, FACOM est une marque française spécialisée dans la conception d’outillage professionnel destiné aux artisans, techniciens et professionnels de l’industrie, du bâtiment et de l’automobile.

FACOM propose une large gamme d’outils à main comprenant des clés, tournevis, pinces, cliquets, douilles, outils de coupe, équipements de mesure et solutions de serrage. Son catalogue couvre également l’outillage électrique et pneumatique, les équipements de protection ainsi que les outils spécifiques aux métiers de la mécanique, de l’électricité, de l’électronique et de la plomberie.

Pour organiser et équiper les espaces de travail, FACOM développe des servantes d’atelier, caisses à outils, valises, sacs, rangements modulaires et solutions d’aménagement pour ateliers et véhicules professionnels.

FACOM accompagne également les utilisateurs avec des services de maintenance, d’étalonnage des outils dynamométriques, de formation et d’aménagement des postes de travail. La marque s’appuie sur son expérience industrielle pour proposer des outils professionnels adaptés aux interventions quotidiennes, aux travaux de maintenance et aux environnements techniques exigeants.

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