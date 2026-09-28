Rencontre avec Christelle Caron, fondatrice de Crysla, marque à l'origine de la Masticbox Saddur. Cette solution lutte contre la polymérisation des cartouches de mastic, de colle ou de silicone. Une dernière version a été primée aux Innovation Awards du Paris Builders Show.

Avant d'être inventrice, Christelle Caron est d'abord une bricoleuse. « En plus je suis d'une famille d'artisans », notamment de menuisiers, nous glisse cette férue de la voile.

Bricoler et naviguer, les deux mondes de Christelle se sont un jour rencontrés durant son parcours. « Dans le milieu nautique, le problème, c'est que l'humidité est partout. Sur un bateau, si vous avez une cartouche [de mastic, de colle et de silicone], en quelques jours, elle durcit, voire en quelques heures, ça dépend. Plus elles sont de qualité, plus elles durcissent vite », a-t-elle constaté.

Au-delà de la bonne vieille technique du clou ou du scotch sur l'embout et afin de contrer le gaspillage, Christelle Caron décide de développer un autre mode de conservation. Naît alors, sous sa marque Crysla, la Masticbox Sadurr Solo, premier modèle breveté et commercialisé en novembre 2023.

La solution rafle divers prix : la médaille d'or au Concours Lépine International Paris 2023, le prix de l'Organisation mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ainsi que le troisième prix de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

Un nouveau modèle distingué au Paris Builders Show

La Masticbox Sadurr Solo s'adresse avant tout à un large public, des bricoleurs aux industriels pour la maintenance, en passant par les artisans du bâtiment (plombiers, installateurs de poêles, menuisiers, etc.).

La technologie vante sa capacité à stopper, en 20 secondes, le processus de polymérisation via un simple réceptacle. Plus précisément, un tube produit en Auvergne-Rhône-Alpes, composé d'une embase en acrylonitrile butadiène styrène (ABS), des bouchons et des systèmes de fermeture en polypropylène ainsi qu'un corps du tube en polyéthylène téréphtalate (PET) transparent.

Ce composant nous permet de voir les billes de gel de silice, fabriquées en Allemagne. Combinées au réceptacle hermétique, ces dernières permettent d'absorber rapidement l'humidité. « Il y a un bouchon qui a une soupape. Du coup, l'hygrométrie commence à descendre et on va accélérer le process en enlevant un peu d'air. Moins d'air, moins d'humidité à absorber », nous décrit Christelle Caron.

Réceptacle de la technologie Masticbox Saddur ©Virginie Kroun Billes de gel de silice utilisées pour la technologie Masticbox Saddur ©Virginie Kroun Précédent Suivant

L'autre avantage du gel de silice, c'est sa longue durabilité d'usage. Les billes saturent au bout de 40 utilisations, passant d'une couleur orange au blanc. Mais deux minutes au micro-ondes (600 W) ou 2-3 heures au four suffisent à les régénérer.

La technologie Saddur bloque également les émanations chimiques des cartouches ouvertes, que ce soit dans les fourgons, ateliers ou zones de chantier, tout en les préservant des variations et chocs thermiques. Les cartouches peuvent être conservées pendant plusieurs mois, jusqu'à la date de péremption indiquée par les fabricants.

Commercialisée depuis le 1er janvier 2026 avec six compartiments sous le modèle Masticbox Saddur Pro, la solution est disponible depuis janvier 2026 en quatre compartiments, sous le nom Masticbox Saddur Quattro. « J'ai eu beaucoup de demandes d'artisans qui voulaient un modèle plus compact que la Pro », nous explique son inventrice.

La Masticbox Sadurr Quattro correspond aux chantiers nécessitant le recours à différents produits, dont divers coloris pour les parquets. Elle est dotée également d'un fond renforcé et antidérapant, mais aussi d'une sangle de transport, afin de faciliter les déplacements.

Tant de caractéristiques qui ont valu à ce nouveau produit d'être désigné lauréat Or aux Awards de l'Innovation du Paris Builders Show (anciennement le Mondial du Bâtiment), dans la catégorie Machines de chantier, outillage, véhicules et équipements. Un premier prix qui a également été décerné au Chariot Décoffre CP de la marque Brand France, dans le palmarès révélé début juillet dernier.