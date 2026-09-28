À l’ouverture du Paris Builders Show, les représentants des principales fédérations et organisations du secteur ont dressé un constat préoccupant sur la situation du bâtiment et du logement. Face aux crises économique, énergétique et environnementale, ils appellent notamment à stabiliser les dispositifs d’aide, simplifier les normes et mieux accompagner la rénovation des logements.

Ce lundi 28 septembre, le Paris Builders Show ouvrait ses portes à Paris Expo Porte de Versailles pour quatre jours.



Une conférence d’ouverture intitulée « Le bâtiment en mouvement : transformer maintenant » réunissait les présidents de cinq fédérations et organisations, à savoir Jean-Christophe Repon (président de la CAPEB), Frédéric Carré (président de la FFB), Laure-Anne Duprez-Geoffroy (présidente de l’UNSFA), Benoît Bazin (directeur général de Saint-Gobain) et Sylvain Waserman (président de l’Ademe).



Un secteur confronté à une succession de crises



Les cinq intervenants ont dressé un tableau assez sombre de la situation du bâtiment, et plus largement du logement, en France.



Benoît Bazin a souligné que la Commission européenne s’était saisie de la question du logement, qui pose des problèmes à la fois pour la natalité, la démographie et les mobilités.



MaPrimeRénov’, symbole d’un manque de visibilité



Frédéric Carré a pour sa part évoqué de multiples crises, à savoir une crise économique, énergétique et environnementale. Pour y faire face, le nouveau président de la FFB a notamment appelé à plus de stabilité et de visibilité, notamment pour rénover le parc de logements.



Il a notamment dénoncé un dispositif MaPrimeRénov’ ayant bougé « 20 fois en 3 ans ».



Accélérer la rénovation des passoires thermiques



« On a besoin de la rénovation autant que de la construction (…) On a besoin d’accélérer sur la rénovation, avec 3 millions de passoires thermiques à rénover », a-t-il souligné.



Même son de cloche du côté de Jean-Christophe Repon, qui réclame plus de visibilité pour que les particuliers puissent investir dans la rénovation énergétique de leur logement. Mais aussi faire revenir les passoires énergétiques dans le parc de logements.



Il pointe de son côté des dysfonctionnements fréquents au niveau de la plateforme MaPrimeRénov’, évoquant actuellement trois semaines de dysfonctionnements.



Autre requête unanime : simplifier les procédures pour ne plus être « asphixiés par les normes », selon les termes de Frédéric Carré.



Vers un « passeport » pour chaque logement ?



Parmi les propositions communes à Benoît Bazin et Sylvain Waserman : avoir un numéro d’identification de chaque logement pour assurer un meilleur suivi et pouvoir mesurer les résultats en cas de rénovation. Le DG de Saint-Gobain parle ainsi d’un « passeport » pour les logements ou de l’équivalent d’un « carnet de vaccination ».



Enfin, pour la présidente de l’UNSFA, il ne s’agit plus de « construire avec des tableaux Excel » mais répondre à des besoins locaux en accompagnant davantage les maires. De penser moins collectif qu’individuel pour mieux répondre à chaque besoin, mais aussi d’accepter de travailler sur le temps long.