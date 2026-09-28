Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Julien Anselmo est le nouveau directeur général de Griffon France

Nomination
Publié le 28 septembre 2026 à 16h00, par Claire Lemonnier
Après 12 ans chez Griffon France, Julien Anselmo prend la direction générale de l’enseigne. Retour sur son parcours professionnel.
©Julien Anselmo - Griffon France - Batiweb
©Julien Anselmo - Griffon France

Griffon France a désigné son nouveau directeur général. Il s’agit de Julien Anselmo, qui dispose déjà de 12 ans d’expérience au sein de l’entreprise.


Il remplace Jean-Philippe Salzedas, devenu directeur général chez Ubbink France depuis le 1er janvier 2026.


Une carrière dans le bâtiment


Julien Anselmo commence sa carrière en tant que technico-commercial chez Arcelor Mittal. Il rejoint ensuite Saint-Gobain en 2008 comme technico-commercial spécialisé dans la couverture.


Un an plus tard, il devient responsable de secteur pour le quart nord-ouest de la France chez Panasonic. Il a alors pour mission d’accroître le portefeuille de clients distributeurs en pompes à chaleur et climatisation.


Il poursuit ensuite dans ce secteur durant 4 ans chez Zodiac, où il développe la présence de la marque chez les distributeurs des secteurs électricité, chauffage et sanitaire.


12 ans d’expérience chez Griffon


En 2015, il rejoint Griffon France au poste de chef des ventes. Deux ans plus tard, il est nommé responsable comptes clés.


Au sein de l’entreprise, il est également connu pour avoir développé « Griffon Éducation », un programme qui – grâce à une équipe de formateurs – permet de sensibiliser les clients des distributeurs aux bonnes pratiques dans les secteurs de la plomberie, de la couverture, du carrelage et de la piscine.


Depuis le 1er septembre, il est le nouveau directeur général de l’enseigne. Son objectif : mettre son expérience et sa connaissance de la marque au service des équipes pour mieux développer la présence de Griffon dans tous les secteurs de la distribution du bâtiment.                                                                 

Newsletter                  

Ne manquez plus l’actualité du bâtiment !

                  

Inscrivez-vous à la newsletter pour recevoir directement dans votre boîte mail les dernières actus du BTP

                  Je m’abonne gratuitement →
Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

Les tags associés

Sur le même sujet


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.