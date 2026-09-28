Après 12 ans chez Griffon France, Julien Anselmo prend la direction générale de l’enseigne. Retour sur son parcours professionnel.

Griffon France a désigné son nouveau directeur général. Il s’agit de Julien Anselmo, qui dispose déjà de 12 ans d’expérience au sein de l’entreprise.



Il remplace Jean-Philippe Salzedas, devenu directeur général chez Ubbink France depuis le 1er janvier 2026.



Une carrière dans le bâtiment



Julien Anselmo commence sa carrière en tant que technico-commercial chez Arcelor Mittal. Il rejoint ensuite Saint-Gobain en 2008 comme technico-commercial spécialisé dans la couverture.



Un an plus tard, il devient responsable de secteur pour le quart nord-ouest de la France chez Panasonic. Il a alors pour mission d’accroître le portefeuille de clients distributeurs en pompes à chaleur et climatisation.



Il poursuit ensuite dans ce secteur durant 4 ans chez Zodiac, où il développe la présence de la marque chez les distributeurs des secteurs électricité, chauffage et sanitaire.



12 ans d’expérience chez Griffon



En 2015, il rejoint Griffon France au poste de chef des ventes. Deux ans plus tard, il est nommé responsable comptes clés.



Au sein de l’entreprise, il est également connu pour avoir développé « Griffon Éducation », un programme qui – grâce à une équipe de formateurs – permet de sensibiliser les clients des distributeurs aux bonnes pratiques dans les secteurs de la plomberie, de la couverture, du carrelage et de la piscine.



Depuis le 1er septembre, il est le nouveau directeur général de l’enseigne. Son objectif : mettre son expérience et sa connaissance de la marque au service des équipes pour mieux développer la présence de Griffon dans tous les secteurs de la distribution du bâtiment.