À Interclima, le 28 septembre, Stanislas Lacroix, président d’Uniclima, a dressé un bilan contrasté du génie climatique au premier semestre 2026.

Le marché du génie climatique reste pris dans les difficultés plus larges du bâtiment. Avec moins de 300 000 logements mis en chantier attendus en 2026, le neuf ne fournit pas le volume nécessaire pour soutenir l’ensemble des ventes d'équipements. La rénovation, elle, ne compense pas encore ce déficit.

Les ventes augmentent néanmoins dans plusieurs segments. Les ventes de pompes à chaleur air/eau progressent de 14,7 % au premier semestre, à 101 330 unités, selon les données communiquées par Uniclima lors d'une conférence de presse le 28 septembre, premier jour du salon Interclima à Paris. À fin août, la hausse atteint 20,3 %. Après deux années de recul, le marché retrouve donc une dynamique positive.

Pour Stanislas Lacroix, cette évolution doit surtout être consolidée. « L’enjeu n’est plus de relancer la pompe à chaleur mais de sécuriser durablement son développement ».

Le président d’Uniclima affirme la nécessité de maintenir dans le temps les dispositifs de soutien, alors que les bonifications certificats d'économies d'énergie (CEE) actuellement prévues arrivent à échéance fin 2026.

Les PAC air/air affichent une progression encore plus marquée : +36,2 % au premier semestre pour les modèles de moins de 17,5 kW, puis +44,4 % à fin août. Uniclima relie cette progression notamment aux épisodes de fortes chaleurs et à l'évolution de la demande de solutions capables d'assurer à la fois chauffage et rafraîchissement. Les données de marché montrent une accélération nette, mais ne permettent pas à elles seules de déterminer la part respective des facteurs conjoncturels et d'une éventuelle évolution durable des usages.

Derrière l’électrification, Uniclima défend un bouquet de solutions

Le président d’Uniclima déplore le recul de 23 % des ventes de chaudières à combustibles au premier semestre. Il attribue notamment cette baisse à l’orientation des politiques publiques vers l’électrification, tout en rappelant que ces équipements peuvent encore répondre à certains besoins, notamment dans le collectif. L’organisation défend également le recours aux biocombustibles dans certaines configurations.

Uniclima ne remet pas en cause l’électrification engagée du chauffage, mais appelle à conserver plusieurs technologies en fonction des bâtiments, des usages et des contraintes économiques. Stanislas Lacroix souligne notamment la question du coût initial des équipements : pour l’organisation, l’accompagnement financier reste nécessaire pour permettre aux ménages d'engager des investissements plus importants.

Uniclima défend ainsi certaines solutions à gaz. « Une chaudière à combustion a un prix très compétitif. Quand on passe à une solution électrique, le coût d’investissement est plus élevé », affirme Stanislas Lacroix.

La ventilation reste en retrait

Au premier semestre, les ventes de solutions de ventilation n’ont pas décollé. Dans le résidentiel, les ventes de VMC simple flux reculent de 0,7 % et celles de double flux de 12 %. Le tertiaire suit la même tendance, avec des baisses de 3,5 % et 3,2 % selon les technologies.

Uniclima pousse pour une prise en compte de la ventilation dans les politiques de rénovation. Elle plaide pour un meilleur fléchage des aides vers les systèmes les plus performants, une meilleure prise en compte de ces équipements dans le DPE et des exigences plus mesurables concernant la qualité de l’air intérieur.

Stanislas Lacroix insiste sur une chose dont aurait absolument besoin sa filière : la visibilité. Les industriels disent disposer des technologies et des capacités de production nécessaires. Ils demandent aux pouvoirs publics de ne pas modifier trop régulièrement les dispositifs d’aides financières, au risque de retarder les décisions d’investissement des ménages.