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FENWICK est un groupe familial français spécialisé dans la distribution d’équipements techniques destinés aux professionnels de l’industrie, de l’électronique et du secteur maritime. Fondée en 1862, l’entreprise développe son activité autour de plusieurs domaines complémentaires : la marine, l’électronique, les produits industriels, les solutions d’abrasion ainsi que les poignées et boutons de serrage.

Dans le domaine de l’électronique industrielle, FENWICK propose des équipements dédiés à la production, à l’assemblage et au contrôle des cartes électroniques. Sa division marine commercialise notamment des moteurs, des groupes électrogènes et différents équipements destinés aux bateaux professionnels ou de plaisance.

L’offre de FENWICK comprend également des systèmes de serrage, des solutions d’automatisation industrielle, des équipements de refroidissement, des machines de rodage et de polissage ainsi que des dispositifs de nettoyage par ultrasons. À travers sa filiale Boutet, le groupe fournit aussi des poignées industrielles et des boutons de serrage adaptés aux besoins des fabricants de machines et d’équipements.

Présente en France et dans plusieurs pays européens grâce à ses filiales, FENWICK assure la commercialisation, le suivi, la maintenance et l’accompagnement technique de ses différentes gammes de produits. L’entreprise s’appuie sur un réseau de marques spécialisées afin de proposer des solutions adaptées aux exigences des professionnels.