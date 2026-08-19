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FERDOL - Batiweb

FERDOL

4 avenue Valparc bât L, Za Valparc N
68440 HABSHEIM
France
Site web de la marque

FERDOL est une entreprise alsacienne spécialisée dans l’installation, la modernisation, la maintenance et le dépannage d’ascenseurs, de monte-charges et de fermetures automatiques. Présente depuis 1970, elle accompagne les professionnels et les particuliers pendant toute la durée de vie de leurs équipements.

FERDOL propose des solutions adaptées aux bâtiments résidentiels, tertiaires et industriels : ascenseurs, équipements d’accessibilité PMR, portes de garage, portails, portes automatiques, portes industrielles, niveleurs de quais, rideaux métalliques, barrières et systèmes de contrôle d’accès.

L’entreprise assure également la maintenance préventive et corrective des installations grâce à des contrats modulables, des visites régulières et un suivi des interventions. Son service de dépannage et d’assistance est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 afin de garantir la sécurité et la continuité de fonctionnement des équipements.

Implantée en Alsace, FERDOL intervient dans le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, le Territoire de Belfort ainsi que dans une partie du Doubs. Ses équipes accompagnent chaque projet avec des conseils personnalisés, depuis l’installation jusqu’au remplacement ou à la mise en conformité des équipements.

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