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FERMOD - Batiweb

FERMOD

3 Avenue Eugène Gazeau
60300 SENLIS
France
Site web de la marque

FERMOD est une entreprise française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de quincaillerie et d’accessoires destinés à l’industrie frigorifique. Depuis 1934, elle développe des solutions assurant l’étanchéité et le fonctionnement des portes utilisées dans les environnements à températures positives ou négatives.

Installée à Senlis, dans l’Oise, FERMOD propose une gamme complète de ferrures pour portes frigorifiques, comprenant notamment des charnières, des fermetures, des poignées et des dispositifs de sécurité. L’entreprise conçoit également les systèmes coulissants Fermatic, disponibles en versions manuelles ou automatiques, ainsi que des joints en PVC, silicone ou EPDM.

Son catalogue comprend aussi des soupapes de décompression, des rideaux à lanières Fermoflex, des systèmes de rayonnage Fermostock et des équipements pour les environnements propres. Certifiée ISO 9001 depuis 1994, FERMOD commercialise ses solutions auprès des professionnels du froid industriel, des chambres froides et de l’agroalimentaire, en France comme à l’international.

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