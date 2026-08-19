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FERROLI FRANCE - Batiweb

FERROLI FRANCE

Parc Technoland, 1 Allée du Lazio Bâtiment A – 2ème étage
69800 SAINT-PRIEST
France
Site web de la marque

Ferroli est un spécialiste des solutions de chauffage, de climatisation et de production d’eau chaude sanitaire pour l’habitat et les bâtiments tertiaires. La marque propose notamment des chaudières, des pompes à chaleur, des climatiseurs et des chauffe-eau conçus pour améliorer le confort thermique des bâtiments.

Grâce à son expertise dans le génie climatique, Ferroli accompagne les particuliers, les installateurs et les professionnels du bâtiment dans leurs projets de construction et de rénovation énergétique. Ses équipements permettent de répondre aux besoins de chauffage, de rafraîchissement et de production d’eau chaude, aussi bien pour une maison individuelle que pour des locaux professionnels.

Les solutions développées par Ferroli associent performance énergétique, simplicité d’utilisation et confort au quotidien. La marque propose ainsi une offre complète pour remplacer une ancienne installation, moderniser un système de chauffage ou intégrer des équipements utilisant les énergies renouvelables.

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