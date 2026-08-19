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FESTO - Batiweb

FESTO

ZA des Maisons Rouges, 8 rue du Clos Sainte-Catherine
94360 BRY SUR MARNE
France
Site web de la marque

Festo développe des technologies et des solutions destinées à l’automatisation industrielle. L’entreprise propose une large gamme de composants pneumatiques et électriques pour concevoir, piloter et optimiser les machines ainsi que les lignes de production automatisées.

Son offre comprend notamment des vérins et actionneurs, des distributeurs pneumatiques, des systèmes de traitement de l’air, des capteurs, des moteurs, des servovariateurs, des systèmes d’entrées-sorties, des solutions de manipulation et des équipements de commande. Festo accompagne également les industriels avec des solutions personnalisées, des outils numériques d’ingénierie et des services favorisant la performance, la fiabilité et l’efficacité énergétique des installations.

L’entreprise intervient dans de nombreux secteurs, parmi lesquels l’agroalimentaire, l’industrie automobile, l’électronique, les sciences de la vie, la pharmacie, la chimie, l’emballage et la transformation du bois. Elle propose aussi des formations techniques et des systèmes didactiques consacrés à la pneumatique, à l’électrotechnique, à l’automatisme et à l’hydraulique.

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