MaPrimeRénov' : l'Anah verra sa dotation baisser de 200 M€ en 2027

La dotation de l’État à l’Anah passera de 1,4 à 1,2 milliard d’euros en 2027, selon une annexe au projet de loi de finances.

La dotation de l'État à l'Agence nationale de l'habitat (Anah) doit passer de 1,4 à 1,2 milliard d'euros en 2027, soit une baisse de 200 millions d'euros par rapport à 2026, selon une annexe au projet de loi de finances (PLF) publiée jeudi 1er octobre. L'Anah distribue notamment les aides MaPrimeRénov', qui soutiennent la rénovation énergétique des logements privés.

La baisse de la dotation est justifiée « du fait du recentrage de la rénovation énergétique sur la décarbonation, conformément au Plan Électrification, et du financement des gestes uniquement par les CEE », les certificats d'économie d'énergie, précise le document budgétaire.

Cette dotation contribue au financement des aides distribuées par l’Anah, parmi lesquelles MaPrimeRénov’, dédiée à la rénovation énergétique, et MaPrimeAdapt’, destinée à l’adaptation des logements au handicap et au vieillissement.

Le gouvernement n'a, à ce stade, pas précisé le montant qui sera spécifiquement consacré à MaPrimeRénov' en 2027, ni indiqué si la baisse de 200 millions d'euros de crédits budgétaires sera compensée par les CEE, comme cela avait été le cas pour le budget 2026.

Les CEE pour les travaux de rénovation « par geste »

Le changement de financement est particulièrement important pour les entreprises de la rénovation. Le gouvernement a restreint MaPrimeRénov' aux rénovations globales des logements occupés par des ménages modestes et à certains travaux, notamment l'installation d'une pompe à chaleur.

À l'inverse, la plupart des travaux réalisés isolément dans le cadre de MaPrimeRénov' « par geste », comme l'isolation des murs, des fenêtres et des toitures, ne peuvent désormais être subventionnés que par les CEE.

Les CEE reposent sur des financements privés apportés par les fournisseurs d’énergie et de carburants. Le dispositif suscite toutefois des critiques, ces entreprises pouvant répercuter tout ou partie de son coût sur les consommateurs, notamment à travers les prix à la pompe.

Pour Maxime Ledez, chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE) interrogé par l'AFP, « difficile de déterminer le niveau de soutien à la rénovation énergétique du parc privé juste à l'aune du PLF, vu la place prise par les CEE ».

« Ils remplacent désormais MaPrimeRénov' pour le soutien par geste, et seront encore une ressource importante du budget de l'Anah pour les rénovations d'ampleur ».

L'I4CE ne s'attend ainsi pas, au vu de ces premières informations, « à ce que la France avoisine dès l'an prochain la cible de 250 000 rénovations d'ampleur en moyenne par an d'ici 2030 », ajoute Maxime Ledez.

En 2026, le budget voté d'aides aux particuliers de l'Anah s'élève à 4,4 milliards d'euros, dont 3,6 milliards d'euros pour MaPrimeRénov'.

Avec AFP