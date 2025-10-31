Fiboo
59420 Mouvaux
France
Fiboo développe des solutions innovantes en béton bas carbone dédiées à la construction durable. Engagée dans la réduction de l’empreinte environnementale, l’entreprise propose des blocs 100 % minéraux, recyclables et performants, alliant résistance mécanique et confort thermique. Grâce à une expertise reconnue, Fiboo accompagne les professionnels du bâtiment dans leurs projets, en apportant des produits fiables et respectueux des normes actuelles de performance énergétique et environnementale.