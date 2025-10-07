Fiboo inaugure le 1er site d’isolant en fibre de bambou

Fiboo, entreprise innovante du Groupe Baudelet, franchit une étape majeure dans le secteur du bâtiment durable avec l’ouverture à Blaringhem (59) de la première usine au monde dédiée à la fabrication d’isolants en fibre naturelle de bambou.

Après 7 années de recherche et développement, Fiboo concrétise sa vision : faire du bambou une ressource d’avenir pour la construction biosourcée, alliant performance thermique, impact carbone réduit et ancrage territorial fort.

Une innovation portée par deux acteurs engagés pour la transition énergétique

Créé en 1964, Baudelet Environnement est un acteur historique de l’économie circulaire dans les Hauts-de-France. Devenu Groupe Baudelet en 2024, il compte aujourd’hui plus de 900 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 200 M€, et quatre branches d’activités : Environnement, Énergie, Commerce et Bien-Être.

Dirigé par Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier, le Groupe poursuit un objectif clair : accélérer la transition écologique et énergétique du territoire.

Avec sa branche Énergie, le Groupe agit sur deux leviers :

la production d’énergie renouvelable, via Kourbe, dédiée au tiers-investissement photovoltaïque,

et la sobriété énergétique grâce à Fiboo, cofondée et dirigée par Pierre Vion.

« Avec Fiboo, nous contribuons à l’avenir de la construction durable. Ce site de production illustre notre ambition : faire de la sobriété énergétique et de l’innovation des leviers concrets de la transition énergétique », expliquent Caroline et Jean-Baptiste Poissonnier.

À Blaringhem, une usine modèle pour une filière bambou 100 % locale et circulaire

Implantée au cœur de Valo-Parc, sur l’ancienne friche industrielle d’Arc International, la nouvelle unité de production représente un investissement de 15 millions d’euros, financé par le Groupe Baudelet et les associés de Fiboo, avec le soutien de la Société Générale, du CIC, de Bpifrance et des collectivités locales (Région Hauts-de-France et Cœur de Flandre Agglo).

Ce site 100 % décarboné illustre une approche vertueuse :

rénovation de bâtiments existants (6 500 m² pour la production et 4 000 m² pour le stockage),

de bâtiments existants (6 500 m² pour la production et 4 000 m² pour le stockage), process industriel 100 % électrique , récupération de chaleur et zéro émission de poussière ,

, récupération de chaleur et , bardage réalisé à partir de 1 200 palettes recyclées issues du Groupe Baudelet,

issues du Groupe Baudelet, aucune nuisance acoustique sur le site.

Fiboo emploie aujourd’hui 10 collaborateurs (dont 7 salariés et 3 cadres dirigeants) et prévoit de nouveaux recrutements dès 2026 pour soutenir sa croissance.

Vers une autonomie complète : cultiver le bambou localement dans les Hauts-de-France

Fiboo s’approvisionne actuellement auprès de partenaires italiens, mais son ambition est claire : assurer une production 100 % locale.

L’entreprise prévoit la culture de 450 hectares de bambou dans les Hauts-de-France, avec une phase expérimentale de 10 hectares déjà en cours. Ce modèle permettra de réduire les transports, diminuer l’empreinte carbone et offrir de nouvelles opportunités aux agriculteurs régionaux.

En effet, la culture du bambou représente une source de revenus stable sur 15 ans, sur des terrains inexploités ou en reconversion, tout en favorisant la biodiversité et la résilience agricole.

Le bambou, une ressource renouvelable au cœur de la construction durable

Pour Pierre Vion, cofondateur de Fiboo et dirigeant du bureau d’études Axoé, il fallait “ avoir un impact concret sur la transition écologique du bâtiment ”.

Son constat : face à la raréfaction des ressources, le bambou offre une alternative naturelle, performante et renouvelable.

« Le bambou pousse vite, capte beaucoup de CO₂, et possède des qualités proches du bois. Il ouvre la voie à une nouvelle filière biosourcée capable de répondre aux besoins massifs du secteur de la construction », souligne Pierre Vion.

Fiboo, pionnier mondial de l’isolant en fibre de bambou

Unique producteur au monde de panneaux isolants en fibre naturelle de bambou, Fiboo répond déjà aux besoins de grands groupes du BTP tels que Bouygues Construction, Ramery ou Rabot Dutilleul Construction.

L’entreprise collabore également avec des distributeurs spécialisés (Gedibois, Ecobati, SFIC) et vise un déploiement national auprès de réseaux généralistes et de prescripteurs (architectes, ingénieurs, économistes de la construction).

Aujourd’hui, Fiboo propose une gamme d’isolants pour l’intérieur. À moyen terme, l’entreprise ambitionne de développer des solutions pour l’isolation extérieure et de valoriser les matières résiduelles issues de la production, afin de créer une véritable boucle d’économie circulaire.

Une vision d’avenir : bâtir un futur plus responsable

Fiboo et le Groupe Baudelet partagent une même conviction : la construction durable est la clé de la transition écologique.

En combinant innovation, économie circulaire et production locale, Fiboo s’impose comme un acteur majeur de la filière biosourcée et un accélérateur de la décarbonation du bâtiment.

Pour en savoir plus exit_to_app