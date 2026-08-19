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FILA - Batiweb

FILA

ZA la Forêt
44830 BOUAYE
France
Site web de la marque

FILA Fixations est une entreprise familiale spécialisée dans l’étude, la fabrication et la distribution de solutions de fixation destinées aux professionnels. Fondée en 1987 et implantée à Bouaye, près de Nantes, elle répond aux besoins des entreprises avec des produits standards et des pièces sur mesure, fabriqués en petites, moyennes ou grandes séries.

FILA Fixations propose un catalogue de plus de 10 000 références comprenant notamment de la visserie inox, acier et titane, des écrous, des rondelles, des goupilles, des rivets, des inserts, des systèmes de scellement et d’ancrage, de l’accastillage, de l’outillage et des composants électriques.

Pour les projets spécifiques, FILA Fixations conçoit des pièces adaptées au cahier des charges de chaque client. L’entreprise mobilise différentes techniques de fabrication, parmi lesquelles la frappe à froid, le décolletage, la forge, le découpage, l’emboutissage, le pliage, le travail du fil et le sertissage de câbles.

Certifiée ISO 9001, FILA Fixations accompagne les professionnels du bâtiment, des travaux publics, de l’industrie, de l’électronique, des énergies renouvelables, de l’agroalimentaire et du secteur médical. Son offre comprend également des prestations de traitement de surface, de conditionnement et de logistique.

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