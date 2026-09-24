Ciranova lance une gamme de produits pour les menuisiers ébénistes et agenceurs
Spécialisée dans la fabrication de produits de décoration et de protection du bois, la marque Ciranova lance sur le marché français des produits à destination des menuisiers ébénistes et menuisiers agenceurs.
Des déclinaisons en plusieurs teintes
L'entreprise mise sur un catalogue d'une dizaine de solutions, déclinables en une palette de teintes pour entretenir le bois : huiles, teintes, vernis...
Selon la communication de Ciranova, l'huile d'imprégnation Ecofix Plus se distingue par exemple par un séchage rapide. Elle serait ainsi recouvrable une ou deux heures après sa pose et sèche au toucher au bout de 20 à 30 minutes. Un sèchage rapide qui caractérise aussi le Vernis Bois, effectif après deux heures et disponible en quatre teintes.
Enfin, autre produit phare des gammes de Ciranova, l'Un1co, huile monocouche se targue d'être composé à 97 % de matières premières renouvelables. Disponible dans 16 couleurs différentes, elle est destinée aux bois intérieurs tels que les meubles ou les habillages muraux.
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