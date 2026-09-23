Oasis et Bateau, les stores anti-chaleur de Reflex'Sol pour vérandas

Reflex'Sol a équipé une véranda en Essonne de stores Oasis et Bateau pour limiter les apports solaires tout en préservant la luminosité.

Installée par Véranda Conseil dans une maison de ville proche de Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne), une véranda à toiture à deux pans a été équipée de douze stores modèles Oasis et Bateau conçus par Reflex'Sol. L'objectif : contenir la surchauffe estivale sans sacrifier la transparence de la pièce.

La véranda est composée de larges vitres, en toiture comme en façade, qui font entrer la lumière. Cette clarté, qui constitue l'intérêt architectural du lieu, devient un point faible lorsque le soleil gagne en intensité, car le rayonnement traverse les vitrages et la chaleur s'accumule au détriment du confort de la pièce.

Deux stores complémentaires

Six stores Oasis ont été posés sous la toiture vitrée, où ils suivent le dessin de la charpente et s'adaptent aux surfaces rectangulaires, triangulaires ou trapézoïdales. Six stores Bateau habillent quant à eux les pans verticaux ; fixés au mur ou au plafond, ils sont ajustables selon l'exposition.

L'ensemble est habillé de la même toile modèle 555. Une fois déployés, les stores n’occultent pas totalement : ils adoucissent la lumière et limitent la chaleur directe, tout en laissant le jardin visible.

« L'objectif de cette réalisation était de trouver un équilibre entre protection solaire et harmonie visuelle. Les stores installés renvoient le rayonnement solaire vers l'extérieur, tout en conservant la clarté naturelle de l'espace et en créant une atmosphère plus agréable à vivre », explique Marie Lachambre, chargée de communication chez Reflex'Sol.

Une toile conçue pour réfléchir le rayonnement

La toile 555 joue un rôle central dans ce dispositif. Selon le fabricant, elle réfléchirait jusqu'à 77 % du rayonnement solaire, ce qui limiterait les apports de chaleur avant qu'ils ne s'installent derrière les vitrages, sans supprimer la luminosité naturelle de la pièce.

Caractéristiques techniques

Les stores Oasis mesurent 610 mm ou 580 mm de largeur pour 1 575 mm déployés. Ils se règlent par lanceur et leur toile occupe, une fois enroulée, 10 % de la longueur déployée.

Les stores Bateau, dont la largeur varie de 665 à 760 mm pour 2 170 mm déployés, se manœuvrent par chaînette. Leur profondeur de stockage atteint 6 % et la hauteur de toile enroulée représente 10 à 15 % du déployé.