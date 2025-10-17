FILM-POUR-VITRE.COM
01330 VILLARS-LES-DOMBES
France
FILM-POUR-VITRE.COM vous propose une large gamme de films adhésifs pour vitrages, pour voiture et de revêtements adhésifs.
Que ce soit pour lutter contre la chaleur, en période de canicule, pour préserver votre intimité des regards indiscrets, pour sécuriser vos vitrages face aux infractions ou aux dégradations ou que ce soit pour décorer votre intérieur, FILM-POUR-VITRE.COM vous offre la solution adaptée à vos besoins.
Gamme d’adhésifs de qualité à prix accessibles.
Nos produits de qualité sont préparés et expédiés rapidement depuis notre atelier en France et répondent à différentes normes obligatoires dans divers domaines, tels que les lieux publics, les établissements accueillant des enfants ou encore dans les lieux recevant du public.
Le savoir faire de FILM-POUR-VITRE.COM:
- Film solaire : Rejette la chaleur qui passe à travers les vitres et fenêtres sans réduire la luminosité.
- Film miroir sans tain : Agit comme un véritable film anti regard avec effet miroir réfléchissant.
- Film décoratif : Transforme votre décoration intérieure avec simplicité.
- Film opaque : Masque la visibilité tout en laissant passer la lumière.
- Film sécurité : Protège vos vitres et vos fenêtres contre les tentatives d'intrusions venant de l'extérieur.
- Film voiture : Pour teinter les vitres de votre voiture en toute autonomie.
- Revêtement adhésif : Le vinyle adhésif est particulièrement utilisé dans la signalétique et la communication visuelle. Le papier adhésif autocollant pour rénover vos meubles.
- Accessoire de pose : Une gamme complète d'outils et de matériel de pose pour faciliter votre intervention et votre application de films pour vitrages et fenêtres.