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FLIP est un fabricant français spécialisé dans la conception et la fabrication de fermetures et de protections solaires pour les bâtiments résidentiels et professionnels. Forte de plus de 75 ans d’expérience, l’entreprise développe ses produits dans ses ateliers en France pour répondre aux besoins des projets de construction neuve et de rénovation.

FLIP propose une gamme complète de volets roulants sur mesure en aluminium ou en PVC, comprenant des modèles solaires, connectés ou équipés de moustiquaires. Son offre inclut également des portes de garage sectionnelles et enroulables, des brise-soleil orientables, des stores ZIP et différentes solutions domotiques destinées à améliorer le confort d’utilisation.

Grâce à ses équipements solaires et connectés, FLIP accompagne l’amélioration de la protection, de l’isolation thermique, de la sécurité et de la gestion énergétique de l’habitat. L’entreprise distribue ses solutions à travers un réseau de revendeurs et d’installateurs présents dans toute la France.