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Énergie : les propositions de la FEDENE pour le prochain quinquennat

Énergie
Publié le 11 septembre 2026 à 17h00, mis à jour le 11 septembre 2026 à 17h20, par Claire Lemonnier
La FEDENE publie ses propositions pour l'élection présidentielle 2027 : réseaux de froid, Fonds chaleur renforcé, rénovation énergétique. Les détails.
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Alors que la PPE 3 a été dévoilée en février dernier, la fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement (FEDENE) anticipe déjà la fin de la première période, qui devrait s’achever en 2030, et émet ses propositions en vue du prochain quinquennat présidentielle.

Pour rappel, l'organisation regroupe six syndicats qui plaident pour l’efficacité énergétique et la décarbonation de la chaleur et du froid grâce à l’électrification et aux énergies renouvelables (géothermie, solaire, bois-énergie...).

 

Réduire la dépendance aux énergies fossiles 

 

À l’approche de l’élection présidentielle de 2027, la FEDENE publie un livret intitulé « Assurer notre avenir face aux crises énergétiques », contenant des propositions réparties en trois grands axes : réduire la consommation, décarboner la production de chaleur et proposer des solutions de rafraîchissement vertueuses pour s’adapter au changement climatique. 

Les principaux objectifs : renforcer la souveraineté énergétique française, réduire la dépendance aux énergies fossiles et mieux anticiper les crises climatiques et énergétiques. 

 

Développer les réseaux de froid dans les zones urbaines 

 

Parmi ces propositions, la fédération suggère plus précisément le lancement d'un grand plan national de développement du froid, alors que les canicules se sont enchaînées cet été. Cela passerait notamment par le fait d’accélérer le raccordement des bâtiments accueillant des populations vulnérables (crèches, écoles, hôpitaux, EHPAD...) dans les villes disposant déjà d’un réseau de froid

Mais aussi de rendre systématiques les études de faisabilité pour équiper les zones urbaines qui ne le sont pas encore en identifiant la solution de rafraîchissement la plus adaptée (création et extension de réseaux de froid, boucle d’eau tempérée géothermale...). 

 

Renforcer le Fonds chaleur et favoriser les investissements 

 

Autre suggestion : renforcer le Fonds chaleur et l’abonder à plus d’un milliard d’euros.  

D’après la FEDENE, les projets à financer représentaient 1,5 milliard d’euros en 2025, soit 6 TWh de projets à concrétiser et déjà ¼ de l’objectif 2030 de la PPE 3. Selon elle, ces projets pourraient générer 2,8 milliards d’euros d’investissements dans les territoires et permettre 2,5 milliards d’euros d’économies sur les importations de gaz fossile. 

Enfin, pour accélérer la rénovation énergétique des bâtiments, elle appelle également à cibler les aides MaPrimeRénov’ Copropriétés vers les logements les plus énergivores et à promouvoir le Contrat de Performance Énergétique (CPE). 

Pour retrouver l’intégralité du livret, c’est ici

                                                                             

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Claire Lemonnier
Directrice de la publication - Batiweb

Claire Lemonnier est rédactrice en chef de Batiweb. Spécialisée dans tous les sujets liés au BTP et à l’immobilier, elle supervise la ligne éditoriale du média et suit de près l’évolution du secteur, des innovations techniques aux grandes tendances du marché de la construction.

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