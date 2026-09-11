Entreprises du paysage : +3 % d’activité au 1er semestre 2026

L'activité des entreprises du paysage a progressé de 3 % au 1er semestre 2026, malgré les difficultés de recrutement et une météo particulièrement difficile.

L’Union Nationale des Entreprises du Paysage (UNEP) dévoile son bilan du premier semestre 2026. Sur cette première moitié de l’année, les entreprises du paysage ont enregistré une hausse de 3 % de leur activité, contre +4,5 % un an plus tôt.

Dans le détail, l’activité entretien des jardins et espaces verts conserve une bonne dynamique, avec +4 %. Côté création, la progression est plus légèrement plus modérée, avec +2 %.

Le marché des particuliers s’est révélé le plus dynamique, avec +4 %, tandis qu’on enregistre +2,5 % pour le marché des professionnels privés, et +2 % pour celui des marchés publics.

Ce dernier devrait connaître une embellie dans les prochains mois puisque 38 % des entreprises prévoient une hausse de leur activité pour le prochain semestre.

Des difficultés de recrutement persistantes

Cependant, malgré ce bilan globalement satisfaisant, « les entreprises du secteur abordent le second semestre avec davantage de prudence, dans un contexte économique incertain », prévient l’UNEP. Parmi les principaux freins : des difficultés de recrutement qui s'intensifient.

En effet, le nombre d’entreprises cherchant à recruter sans y parvenir est en nette augmentation au premier semestre. Selon l’étude menée par Xerfi pour Valhor, elles seraient 42 % dans ce cas, alors qu’elles n’étaient « que » 27 % l’année précédente.

Pour celles qui ont réussi à embaucher au premier semestre, 58 % ont recruté des CDI, contre 30 % de CDD et 12 % d’alternants.

Par ailleurs, 64 % des entreprises souhaiteraient embaucher de nouveaux profils dans les six mois à venir.

Une météo difficile en ce printemps-été 2026

À ces difficultés de recrutement s’ajoutent une météo difficile avec un été particulièrement caniculaire et de nombreux incendies recensés en France. Ainsi, la météo devient la première préoccupation des dirigeants d’entreprise du paysage, avec +6 points au premier semestre 2026, devant la conjoncture et les difficultés d’embauche.

Toutefois, malgré les nombreuses vagues de chaleur de ce printemps-été, la commande publique « reste en-deçà des besoins en matière d’adaptation au changement climatique et de rafraîchissement des villes », estime l’UNEP.

« Les entreprises du paysage ont un rôle essentiel à jouer dans l’adaptation des territoires au changement climatique, en apportant des solutions concrètes fondées sur la nature », rappelle pourtant Nicolas Leroy, président de l’Unep.

Enfin, il est à noter que l’inflation revient dans le top 10 des préoccupations des chefs d’entreprise, en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et leurs répercussions sur les prix de l’énergie.