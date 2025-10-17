FLOORIFY - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FLOORIFY », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Les revêtements de sol en vinyle rigide FLOORIFY combinent le meilleur de deux mondes : l'aspect chaleureux des matériaux naturels avec une convivialité absolue. Y compris la solidité accrue et la résistance à l'eau.

"Pendant des années, nous avons conçu et vendu des revêtements de sol pour le compte d’autres, mais nous savions tous les deux que nous pouvions faire mieux et plus joli. Alors nous n’avons pas hésité : nous avons décidé de faire tout nous-mêmes."

En effet, avec un total de 25 ans d’expérience en revêtements de sol et en décoration intérieure, Marie Callens et Pieter Buyck savent exactement ce dont on a besoin. De FLOORIFY, évidemment.

L’œil de designer de Marie va main dans la main avec les connaissances techniques de Pieter. Demandez-lui quelles sont la densité et la résistance à la traction de FLOORIFY et son sourire apparaît spontanément. "J’ai un faible pour les matériaux et les possibilités. Grâce au noyau rigide unique et au processus de production innovateur, nous résolvons par l’intermédiaire de FLOORIFY d’un seul coup tous les problèmes classiques liés au vinyle à encliqueter et au stratifié. C’est quand même génial, non ?"

FLOORIFY est silencieux, chaud, hydrofuge et facile à installer sur à peu près n’importe quelle surface. Et ce, sans préparation. "La chance de pouvoir lancer un produit si révolutionnaire sur le marché, cela n’arrive qu’une seule fois dans la vie. Voilà pourquoi FLOORIFY constitue un projet tellement fabuleux."

Nous sommes tout autant friands que vous de magnifiques décorations d'intérieur et de revêtements de sol qui éveillent cette sensation chaleureuse d'être chez soi sans s'en apercevoir. Le moment pendant lequel vous vous servez un verre, vous démarrez votre playlist préférée et profitez de la vraie vie avec vos amis, votre famille et vos enfants. La vie telle qu'elle se doit d'être vécue : pure, jolie et sans souci avec un revêtement de sol FLOORIFY adapté à votre maison et à votre vie.

Le savoir-faire de FLOORIFY :