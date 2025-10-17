FOM FRANCE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FOM FRANCE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

FOM France : Spécialiste de la découpe et de l’assemblage de l’aluminium et du PVC

FOM FRANCE est votre spécialiste de la découpe, de l’assemblage et de l’usinage de l’aluminium et du PVC. Nous disposons d’une équipe de 6 commerciaux et 7 techniciens répartis sur l’ensemble du territoire français. Quel que soit votre besoin, nous ferons en sorte de vous accompagner au mieux et d’être réactifs à vos demandes.

Nous disposons d’un parc matériel important et d’un bureau d’études à destination des professionnels de la menuiserie afin de pouvoir donner vie à tous vos projets.

Nous mettons à votre disposition des tronçonneuses simples et doubles têtes aluminium ou PVC, des copieuses, des soudeuses PVC, des sertisseuses d’angle, des sertisseuses à 4 têtes, des perceuses, des presses à vitrer et des ébavureuses.

Nous vous proposons également des centres d’usinage pour l’aluminium et le PVC à commande numérique à 3, 4 ou 5 axes, ainsi que des lignes de débit et d’usinage pour la logistique d’atelier.

Chez FOM FRANCE, nous faisons en sorte de vous proposer tout le matériel nécessaire à la bonne pratique de votre activité de menuisier et à la logistique de votre atelier. Que vous ayez besoin de lignes automatiques, de centres d’usinage, de tronçonneuses aluminium ou PVC, de copieuses, d’abouteuses, de perceuses, de sertisseuses, de machines pour le débit ou l’usinage de PVC, nous assurons la vente et l’installation des équipements que nous proposons.

Besoin d’aide pour faire fonctionner nos machines ou les entretenir ? Nous proposons également des prestations de formation et de dépannage afin de vous permettre de profiter au mieux de toutes les fonctionnalités de nos produits.

Le savoir-faire de FOM France :