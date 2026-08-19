Pour obtenir une information de la part de la marque « FONDIS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Fondis est un fabricant français spécialisé dans la conception et la fabrication de cheminées, de foyers, d’inserts et de poêles. Implantée en Alsace depuis 1978, l’entreprise développe des solutions de chauffage destinées à améliorer le confort thermique tout en valorisant l’aménagement intérieur.

Grâce à son savoir-faire industriel, Fondis propose une gamme étendue de cheminées traditionnelles et contemporaines, d’inserts standards ou sur mesure, de poêles à bois et de poêles à granulés. L’offre comprend également des cheminées au gaz, électriques et hybrides, adaptées aux projets de construction comme de rénovation.

Les foyers, inserts et poêles de la marque sont conçus et fabriqués en Alsace. L’entreprise accorde une place importante au design, à la performance énergétique et à la réduction des émissions polluantes. Ses équipements peuvent être intégrés dans différentes configurations, notamment en version panoramique, double face ou d’angle.

La recherche et le développement occupent une place centrale dans la stratégie de Fondis. L’entreprise dispose de son propre laboratoire pour tester le rendement, la puissance, la sécurité et les émissions de ses appareils. Cette expertise lui permet de développer des technologies innovantes et de proposer des produits fiables, adaptés aux exigences du chauffage domestique.

Distribuées par un réseau de revendeurs et d’installateurs indépendants, les solutions Fondis s’adressent aux particuliers et aux professionnels recherchant une cheminée ou un poêle associant esthétique, performance et qualité de fabrication française.