Francis Soler reçoit le Grand Prix d’Architecture de l’Académie des beaux-arts 2026

L’architecte Francis Soler reçoit le Grand Prix d’Architecture 2026 pour l’ensemble de sa carrière, marquée par de nombreux projets publics.

L’architecte français Francis Soler a reçu le Grand Prix d’Architecture de l’Académie des beaux-arts (Prix Charles Abella) 2026. Décerné tous les deux ans, ce prix international distingue un architecte pour l’ensemble de son parcours. Il est doté de 35 000 euros.

L’Académie des beaux-arts indique vouloir, à travers cette distinction, « saluer l’exemplarité d’une trajectoire dans le domaine architectural ».

Le jury réunissait les membres de la section d’architecture de l’institution Anne Démians, Marc Barani, Bernard Desmoulin, Pierre-Antoine Gatier, Dominique Perrault, Alain-Charles Perrot, Jacques Rougerie, Jean-Michel Wilmotte et Aymeric Zublena, ainsi que les correspondants de cette section Sabine Frommel, Francis Rambert et Philippe Trétiack.

Une exposition consacrée au travail de Francis Soler sera présentée du 10 décembre 2026 au 7 février 2027 au Pavillon Comtesse de Caen de l’Académie des beaux-arts, au Palais de l’Institut de France, à Paris.

Cinquante ans de pratique

Francis Soler exerce l’architecture depuis cinq décennies. Son parcours s’est construit autour de commandes publiques et privées et de concours en France comme à l’étranger. La tribune présidentielle installée place de la Concorde pour les cérémonies du 14 juillet 1983 compte parmi ses premières réalisations. Il signe ensuite, en 1990, le Centre de conférences internationales de Paris, qui contribue à faire connaître son travail.

Son parcours comprend également plusieurs opérations de logements, dont celles de la rue Émile-Durkheim, à Paris, en 1997, puis de la porte d’Auteuil, achevées en 2016. En 2005, il réalise l’immeuble des Bons Enfants, à Paris, qui accueille le ministère de la Culture. Dix ans plus tard, il livre le centre de recherche et développement d’EDF à Saclay, conçu pour regrouper 2 000 chercheurs. Plus récemment, la Maison du numérique, ou station Numixs, a été réalisée à Sarcelles en 2025.

Ses projets récents comprennent aussi le centre culturel de Calvi Balagne, qui met notamment en avant l’utilisation de matériaux géolocalisés. L’architecte intervient par ailleurs à l’échelle urbaine et territoriale, avec un projet de pont sur l’Arno, en Italie, et l’aménagement des terrains de la Capelette, à Marseille.

Des projets dans une quinzaine de pays

Parallèlement à son activité de construction, Francis Soler a consacré plusieurs années à l’enseignement, en France et à l’étranger, ainsi qu’à des actions en faveur du logement.

Son parcours a été distingué à plusieurs reprises. Il a reçu le Grand Prix national d’architecture en 1990. Il a ensuite été nommé chevalier de l’ordre national du Mérite en 2000, puis commandeur de l’ordre des Arts et des Lettres en 2005. En 2007, il a été nommé chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur.

En cinquante ans d’exercice, Francis Soler compte 14 bâtiments réalisés et des projets dans plus de 15 pays. Il a également remporté plus de 50 concours et obtenu 35 prix et distinctions.