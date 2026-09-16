Le marché de la piscine au beau fixe au 1er semestre 2026
Dans son point, la FPP a fait état d’une hausse de 12 % des ventes et projets de piscines durant la première moitié de l’année.
La France reste le premier marché européen et troisième mondial, avec 3,7 millions de piscines privées. Ainsi, 23 % de la population dispose d’une piscine.
En tout, la filière française compte 1 700 entreprises et 60 000 emplois directs et indirects.
Rénovation, économies d’eau et d’énergie, sécurité… de nombreux enjeux
Outre les fortes chaleurs du printemps-été, le marché est stimulé par le segment « rénovation » alors que de nombreux ménages souhaitent moderniser leur équipement, réduire leurs consommations d’eau et d’énergie.
Avec les épisodes de sécheresse et les restrictions d’eau, cette question des économies d’eau devient d’ailleurs de plus en plus primordiale.
Autre défi majeur : la sécurité, alors que 300 personnes sont décédées par noyade depuis le 19 juin selon la ministre des Sports. Pour éviter ces drames, le secteur souhaite s’intéresser à l’accès à la natation dès le plus jeune âge, alors que « près de 12 % des élèves de CM2 ne savent pas nager », selon Éric Poignant, formateur à l’Académie de la natation.
Enfin, le marché se diversifie également vers le bien-être avec le spa qui devient « un projet à part entière », selon Alexandra Moncorgé, directrice de l’entreprise Piscine Global.
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