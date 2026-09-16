La Commission européenne a coordonné des tests sur 65 casques professionnels dans huit pays. 71 % des modèles contrôlés respectaient les exigences de sécurité.

Les autorités de surveillance du marché (ASM) de huit pays européens ont fait tester 65 casques de sécurité professionnels en 2025, dans le cadre d’une campagne coordonnée et financée par la Commission européenne. Sur les échantillons contrôlés, 46, soit 71 %, respectaient les exigences de sécurité évaluées, contre 19 (29 %) présentant au moins une non-conformité.

Menée au titre des « Actions conjointes sur la conformité des produits » (JACOP), l’opération a porté sur des casques achetés en magasin et en ligne en Belgique, à Chypre, en Allemagne, en Grèce, en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne et en Suède.

Les essais ont notamment vérifié la capacité des casques à absorber les chocs et à résister à la pénétration et aux flammes, ainsi que la tenue de la jugulaire, des marquages et des étiquettes. Pour les essais d’absorption des chocs et de résistance à la pénétration, les casques ont été soumis à des températures extrêmes, immergés dans l’eau et exposés aux UV. C’est l’absorption des chocs qui a concentré le plus grand nombre de défaillances.

Des retraits et des rappels de produits

Parmi les produits non conformes, huit ont été classés comme présentant un risque grave et quatre un risque élevé. Les ASM ont retiré six produits du marché, rappelé deux produits auprès des consommateurs et interdit la vente d’un autre. Sept avertissements ont également été adressés à des opérateurs économiques et d’autres mesures correctives sont en cours.

Huit produits ont été référencés dans Safety Gate, le système d’alerte rapide de l’Union européenne pour les produits non alimentaires dangereux. Trente-neuf ont été enregistrés dans ICSMS, la plateforme européenne d’échange d’informations entre autorités de surveillance du marché.

Les obligations applicables

La direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne (DG GROW) rappelle les principales exigences applicables aux casques professionnels :

le casque doit être adapté aux risques spécifiques du lieu de travail et porter le marquage CE ;

il doit être accompagné d’instructions rédigées dans la ou les langues nationales concernées ;

la déclaration UE de conformité doit être fournie avec le produit ou être accessible à l’adresse Internet indiquée dans les instructions ;

un casque ayant subi un choc doit être mis au rebut, même en l’absence de dommage visible.

Les fabricants et autres opérateurs économiques doivent par ailleurs s’assurer que les casques de sécurité industriels commercialisés dans l’UE respectent le règlement (UE) 2016/425 et les normes harmonisées applicables aux équipements de protection individuelle. Cela concerne notamment la documentation technique, le marquage CE, les instructions et les étiquettes.