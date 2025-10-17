FOUSSIER QUINCAILLERIE - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FOUSSIER QUINCAILLERIE », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Entreprise familiale fondée en 1984 au Mans (72), FOUSSIER est un acteur majeur de la distribution de fournitures techniques pour les métiers du Bâtiment et de l’Industrie.

L’environnement est au cœur de notre démarche sociétale : nous bénéficions de la double certification ISO 14 001 Environnement et ISO 50 001 Energie.

Plus de 1100 collaborateurs font vivre notre raison d’être : faciliter l’exercice de votre métier au quotidien ! Nous aimons vous rencontrer à chaque occasion : chez vous ou dans l'un de nos 65 magasins pour rester à votre écoute et s'enrichir de nos échanges. Le contact humain restera toujours essentiel pour nous.

La disponibilité de plus de 45 000 références stockées dans 50 000 m2 d’entrepôts, la rapidité de nos livraisons, la possibilité de commande jusqu’à 19 heures témoignent de notre engagement à votre service.

Le savoir-faire de FOUSSIER :