ConnexionS'abonner
Fermer
FOUSSIER QUINCAILLERIE - Batiweb

FOUSSIER QUINCAILLERIE

ZAC du Monné Rue du Châtelet
72700 Allonnes
France
Site web de la marque

Entreprise familiale fondée en 1984 au Mans (72), FOUSSIER est un acteur majeur de la distribution de fournitures techniques pour les métiers du Bâtiment et de l’Industrie. 

L’environnement est au cœur de notre démarche sociétale : nous bénéficions de la double certification ISO 14 001 Environnement et ISO 50 001 Energie. 

Plus de 1100 collaborateurs font vivre notre raison d’être : faciliter l’exercice de votre métier au quotidien ! Nous aimons vous rencontrer à chaque occasion : chez vous ou dans l'un de nos 65 magasins pour rester à votre écoute et s'enrichir de nos échanges. Le contact humain restera toujours essentiel pour nous. 

La disponibilité de plus de 45 000 références stockées dans 50 000 m2 d’entrepôts, la rapidité de nos livraisons, la possibilité de commande jusqu’à 19 heures témoignent de notre engagement à votre service.

Le savoir-faire de FOUSSIER:

  • Bâtiment
  • Agencement et ameublement
  • Consommables
  • Électricité, plomberie et maintenance
  • Électroportatifs et ses consommables
  • Outillage et équipements

 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.