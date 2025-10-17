FR ACCESSORIES SRL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FR ACCESSORIES SRL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

FR ACCESSORIES SRL conçoit et fabrique une large gamme d'accessoires pour luminaires en aluminium et figure sur le marché parmi les trois plus importantes entreprises du secteur avec une part de chiffre d'affaires destinée à l'étranger qui dépasse 70%.

FR ACCESSORIES SRL produit et vend des accessoires avec la signature Ragni, une marque sur le marché depuis plus de 30 ans. La production consiste en une vaste gamme d'accessoires pour portes et fenêtres en aluminium, capables de satisfaire toutes les exigences de construction, des plus simples aux plus complexes. L'entreprise dispose d'un catalogue d'angles, crémones, doubles poignées, porte oscillo-battante, charnières et angles vitrés extrêmement complet.

FR ACCESSORIES SRL exporte dans plus de 40 pays à travers le monde, depuis les plus proches de nous jusqu'à l'Argentine ou la Martinique. Très présent dans les pays qui conservent de bonnes perspectives de croissance comme ceux d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Ce retour positif du marché est dû non seulement au professionnalisme, à la qualité et à la fiabilité des processus et à la ponctualité des livraisons, mais aussi à l'approche que l'entreprise a avec l'acheteur.

Pour répondre à une clientèle de plus en plus diversifiée et exigeante en termes de qualité et de service, FR ACCESSORIES SRL s'est organisée pour travailler de manière encore plus flexible et verticale, en proposant tout ce qui concerne les accessoires pour châssis aluminium, en investissant dans des usines et des équipements, mais également dans la formation professionnelle continue des employés.

L'objectif principal du FR ACCESSORIES SRL est de fournir non pas un seul article mais un système complet avec les accessoires dont l'utilisateur a besoin.

Non seulement des produits standards, mais aussi des travaux spécifiques sur mesure en fonction des demandes des clients, dans une optique de collaboration continue avec un échange ininterrompu d'informations et de propositions.

Une attention particulière est accordée à la phase de production. En 2012, l'entreprise a renouvelé sa flotte de véhicules en poussant sur l'automatisation, mais sans sous-estimer la nécessité de rester flexible pour répondre aux besoins des clients. La qualité est définie comme l'un des principaux objectifs du département et découle de l'utilisation des dernières technologies et d'une main-d'œuvre aux compétences et aux compétences éprouvées.

La fonderie est équipée de machines de coulée sous pression de zamak et d'aluminium de dernière génération, toutes organisées en îlots de travail robotisés qui minimisent l'intervention humaine lors des phases de moulage et assurent une qualité homogène des processus de production et donc des produits.

Le savoir-faire de FR ACCESSORIES SRL :