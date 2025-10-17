FRANCE BOIS FORET - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FRANCE BOIS FORET », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

L’Interprofession nationale de la filière Forêt-Bois a été créée le 8 décembre 2004, sous l’égide du ministère de l’Agriculture en charge des Forêts.

Depuis FRANCE BOIS FORET cofinance, aux côtés des professionnels de la filière et grâce à la Contribution Interprofessionnelle Obligatoire CVO, des actions collectives de promotion, de communication et de valorisation de la forêt française à travers notamment les différents usages du matériau bois.

Le savoir-faire de FRANCE BOIS FORET :

La recherche le développement et l’innovation afin de permettre aux produits transformés en France de répondre aux exigences normatives et réglementaires, ex. caractérisation des essences en fonction des usages…

La promotion technique ou générique afin d’accroître la demande en bois au profit des producteurs et transformateurs de bois français, ex. réseau de prescription en région ; campagnes de communication médias ; participation à des évènements (salons professionnels) ; informations auprès de plateformes spécialisées de négoces en matériaux, …

La mobilisation de la ressource forestière française, l’attractivité des métiers, ex. informations en milieu scolaire avec des plantations pédagogiques ; partenariats avec l’ONISEP, …

La mobilisation de la ressource forestière française, ex. chartes forestières de territoires ; référents forêts-territoires qui œuvrent, sur le terrain, auprès des communes et collectivités forestières ; soutien au dispositif FOGEFOR de formation des propriétaires forestiers privés, …

La mise à disposition de données statistiques afin de permettre à chaque acteur de la filière d’apprécier les marchés et de suivre l’offre et la demande, ex. fourniture de données statistiques trimestrielles recueillies auprès de ses membres dans le cadre de l’Observatoire économique de FRANCE BOIS FORET (collaboration avec la Société Forestière CDC) ; étude sur les marchés des sciages et des produits en bois ; veille économique mutualisée dans le cadre d’un partenariat original « public-privé ».

FRANCE BOIS FORET encourage également l’innovation et l’exportation de produits transformés en soutenant les actions portées par Frenchtimber.

Enfin, l’Interprofession nationale agit auprès de ses membres en tant qu’instance de concertation et de décisions pour assurer le dynamisme et la cohérence de ses actions. Depuis 2005, ses accords interprofessionnels successifs renforcent sa démarche.