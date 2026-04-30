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France Ciment est l’organisation professionnelle représentative de l’industrie cimentière en France, regroupant les principaux acteurs de la production de liants hydrauliques tels que les ciments, chaux hydrauliques et liants routiers. Elle accompagne ses adhérents dans les enjeux techniques, réglementaires et environnementaux, tout en défendant les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics et partenaires institutionnels.

Acteur clé de la transition écologique, France Ciment s’engage activement dans la décarbonation du secteur, le développement de l’économie circulaire et la préservation de la biodiversité. L’organisation promeut des solutions innovantes comme le captage et la valorisation du CO₂, afin de répondre aux objectifs de neutralité carbone et de construction durable.

À travers ses actions collectives, France Ciment contribue à l’évolution des pratiques du bâtiment et positionne le ciment comme un matériau essentiel à l’aménagement des territoires, à la résilience des infrastructures et à la souveraineté industrielle française.