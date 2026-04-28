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« La benne est pleine ! » : la FFB contre les hausses de barèmes de la REP

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Recyclage
Publié le 28 avril 2026 à 16h00, mis à jour le 28 avril 2026 à 17h05, par Virginie Kroun
La FFB a dénoncé des hausses de barèmes des écocontributions de la REP Bâtiment et réclame un gel de celles-ci. Selon son président, l’organisation « sera intransigeante dans les négociations à venir ».
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La réforme de la Responsabilité élargie du producteur Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (REP PMCB ou REP Bâtiment) est en cours de consultation pour une application au 1er janvier 2027. 

Après la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment (CAPEB), autour de la Fédération française du bâtiment (FFB) d’exprimer son mécontentement. 

« La FFB soutient les arbitrages rendus par le ministre Lefèvre, qui vont dans le bon sens. Mais la refondation ne peut pas se résumer à un exercice de communication alors même que les barèmes continuent d'augmenter, notamment pour combler les déficits », déclare son président Olivier Salleron, dans un communiqué le 28 avril.

« La refondation de la REP PMCB ne peut réussir qu'avec les entreprises »

 

La fédération déplore ces hausses sur des filières matures comme inertes, le bois ou le plâtre. En témoignent les barèmes 2025 et 2026 de certains éco-organismes, que nous avons pu comparer. 

Par exemple, au sein de l’éco-organisme Valobat, le barème appliqué pour élément de structure et ossature en bois massif (sec) passe de 4.80 € H.T/ m³ en 2025 à 6.48 € H.T/ m³ en 2026. Du côté d’Ecomaison, le tarif appliqué pour un élément de cloisonnement – tous poids et dimensionnements confondus – contenant plus de 95 % en plâtre passe de 7 € H.T /tonne à 14,26 H.T €/tonne en 2026.

Pourtant, la réforme de la REP veut une distinction entre les matériaux matures et non-matures. « C'est sur cette promesse que les artisans et entrepreneurs ont accepté de s’engager dans ces travaux aux côtés de l'État. Il n’est pas possible d'un côté d’appeler à une refondation partagée et, de l'autre, d’augmenter une nouvelle fois les coûts des écocontributions », insiste la FFB, dont les adhérents sont déjà usés par l’inflation sur le prix des matériaux, sur fond de tensions géopolitiques. 

Parmi les revendications de l’organisation : un gel desdites augmentations, une transparence sur la définition de barèmes et une vraie baisse graduelle des coûts pour la filière mature

« La FFB sera intransigeante dans les négociations à venir. La refondation de la REP PMCB ne peut réussir qu'avec les entreprises, pas contre elles », renchérit son président. 

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Virginie Kroun
Journaliste - Batiweb

Virginie Kroun est journaliste au sein de la rédaction de Batiweb. De la presse BD durant ses études, elle atterrit en 2021 dans l’univers BTP, dont elle ne se lasse pas. Si elle couvre tous les thèmes du secteur, Virginie a ses sujets de prédilection : justice, patrimoine, prévention et matériaux biosourcés.

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