FRANCE GALVA, le leader des prestations de traitement de surface en France.

Avec 700 collaborateurs et 10 sites de production sur toute la France, le groupe FRANCE GALVA génère 100 millions d’euros de chiffre d’affaires et traite 200 000 tonnes d’acier par an.

Le groupe est équipé de 10 lignes de production de galvanisation à chaud, de 2 lignes de thermolaquage ainsi qu’une ligne de centrifugation.



Le groupe FRANCE GALVA vous offre des solutions pour toutes vos réalisations :

Une qualité et des réalisations conformes à la norme NF EN ISO 1461

Des sociétés avec une vraie politique écologiquement responsable ISO 14001

Un bilan énergétique optimisé

Un engagement humain sur la santé et la sécurité du personnel – ISO 45001

Un délai fiable, respecté, en lien avec vos attentes

Des services complémentaires en fonction des sites : peinture, laquage et thermolaquage, parachèvement, stockage, livraison



Le Groupe FRANCE GALVA est une filiale du Groupe international Hill & Smith.

Le savoir-faire de FRANCE GALVA :