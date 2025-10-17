FRANCE MACHINES OUTILS - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FRANCE MACHINES OUTILS », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Chez FRANCE MACHINES OUTILS, nous vous accompagnons dans vos projets industriels en vous proposant des machines outils neuves ou d'occasion adaptées à vos besoins.

La première société du Groupe fut Nord Machines Outils, originellement à Lille Hellemmes, en 1959, par Monsieur Edmond Beck (Père), illustre PDG de Beck Crespel. Par la suite, son fils, Monsieur Edmond Beck (Fils), rejoint la société en avril 1964. Puis Leers. Puis Paris. Puis Lyon.

La société Nord Machines Outils s’installe à Leers en 1976, dans la zone de Roubaix Est. Très vite, le stock augmentant rapidement, les bâtiments s’agrandissent.

Notre équipe technique a été renforcée et réorientée vers les démonstrations, les installations, le service après-vente… Nous sommes organismes agréés de formation afin que vous puissiez faire former vos salariés en bénéficiant d’aides de votre OPCO.

De plus, nos techniciens participent régulièrement à des stages de formation chez nos constructeurs et partenaires afin d’être toujours plus performants.

Nos équipes commerciales sont formées en permanence aux nouveaux produits, nouvelles technologies (commandes numériques et logiciels). Elles ont à cœur de vous accompagner dans vos développements afin de vous proposer la machine la plus adaptée à vos besoins et au meilleur rapport qualité/prix.

Certains pensent encore que payer plus cher est un gage de qualité.

Chez FRANCE MACHINES OUTILS, nous nous attachons chaque jour à vous proposer des machines-outils au meilleur rapport qualité/prix et surtout à vous conseiller et vous accompagner pour que votre projet se réalise dans les meilleures conditions possibles, dans le respect de vos contraintes, de vos besoins et de vos souhaits, en toute transparence.

Le savoir-faire de FRANCE MACHINES OUTILS :