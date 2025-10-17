ConnexionS'abonner
FRANKI FONDATION

9/11 Rue Gustave Eiffel
91350 Grigny
France
Les équipes de FRANKI FONDATION interviennent dans le domaine des fondations spéciales et proposent une gamme complète de pieux, soutènements et de techniques de renforcement des sols.

Leader historique des procédés de refoulement du sol, FRANKI FONDATION développe des systèmes de vissage performants qui satisfont aux exigences environnementales.

FRANKI FONDATION dispose également d'un bureau d'études s'appuyant sur la technologie la plus moderne pour élaborer des solutions économiques et fiables ainsi que d’un pôle matériel capable de concevoir et d'adapter ses outils en fonction des projets.

FRANKI FONDATION commercialise des produits en carton alvéolaire biodégradable (coffrage carton) pour lutter contre des actions de sols argileux, réaliser des joints parasismiques ou encore améliorer la mécanique du béton dans les fondations spéciales : la gamme BIOCOFRA « VS », « PARA », « JD+ »  «RESERVATION »,  et le Cupolex.

  • BIOCOFRA RESERVATION
  • BIOCOFRA PARA
  • BIOCOFRA VS
  • Le procédé BIOCOFRA : la solution écologique pour les coffrages
     
