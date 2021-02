Fondée à Paris en 1936 par Maurice Frisquet, ingénieur des Arts & Métiers, l'entreprise est aujourd'hui encore une société indépendante détenue par la famille Frisquet. Dès l’origine son activité a reposé sur le chauffage au gaz et la robinetterie.



Frisquet S.A. est la seule industrie à capitaux 100 % français dans le domaine de la chaudière gaz et des énergies renouvelables. Elle est également précurseur dans un grand nombre de technologies. La première chaudière murale qui a d'ailleurs obtenu l'homologation NF en 1948 est une chaudière créée et fabriquée par Frisquet.



Toutes les chaudières sont équipées de série du meilleur de la technologie Frisquet et sont estampillées Label ECO® (économie, écologie et éco énergie) spécialement créé pour elles.



Confort, longévité, rendement élevé, économies d'énergie… Les critères de qualité qui caractérisent nos chaudières sont nombreux et ont construit la renommée internationale de la marque Frisquet.



Sa volonté de fournir des produits techniquement évolués et de haute qualité, l’a conduite tout naturellement à une démarche d’innovation permanente. Prologue à la direction qu’elle s’est donnée, la première chaudière ayant obtenu l’ESTAMPILLE NF en 1948 est une HYDROMOTRIX, chaudière murale conçue et fabriquée par la société FRISQUET.



Cette indépendance économique lui permet de maintenir une forte culture d’entreprise, ciment de son dynamisme, et lui vaut d’occuper une place de leader sur le marché national.



Le savoir-faire de Frisquet :

Chauffe eau solaire UPEC Solaire + capteur FRISQUET

Pompe à chaleur TEAMAO FRISQUET

Chaudière murale Hydroconfort condensation 14-20 kw

Chaudière basse température Prestige Evolution 18-25 kW et 23-32 kW

Chaudière murale mixte Hydromotrix Condensation 18-25 kW et 25-32 kw