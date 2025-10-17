FUTUROL - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « FUTUROL », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

FUTUROL est l’un des leaders français dans la fermeture de bâtiment. Retrouvez chez FUTUROL une large gamme de volets roulants, de portes de garage et de BSO adaptés à tous les types de construction.

FUTUROL est une industrie française proche de ses clients.

Nous nous appuyons sur les qualités de notre centre en recherche et développement et du bureau d’études. Notre trajectoire se veut performante, s’inscrivant dans une démarche de certification de nos produits par le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment).

Nous souhaitons inscrire l’innovation au sommet de nos aptitudes.

FUTUROL bénéficie d’un socle solide, de sites de productions équipés d’outils formidables, de services appréciés de nos partenaires.

FUTUROL se compose de 5 unités de production, réparties sur tout le territoire français, chacune dédiée à une gamme de produits. Notre performance s’exprime par notre vision d’entreprise : concevoir, développer, tester et certifier nos produits.

Simplifiez-vous le quotidien, en optant pour les options de motorisation.

Ouvrez et fermez vos volets, vos brise-soleil orientables et votre porte de garage à distance en quelques clics, sans efforts. Nos gammes de produits se mettent à votre service en s’adaptant à tous vos scénarios de vie.

FUTUROL joue la carte de l’esthétique et vous offre la possibilité d’accorder vos volets roulants, vos BSO ou votre porte de garage à votre menuiserie, votre porte d’entrée, votre portail, votre véranda etc… Suivez la tendance de la personnalisation.

Précurseur de la couleur, FUTUROL a développé ses équipements et son savoir-faire pour satisfaire vos exigences.

Le savoir-faire de FUTUROL :