29 Rue Raffet
75016 PARIS
France
G-ON est une société de conseil et d’ingénierie spécialisée dans le développement durable et les enjeux de santé du bâtiment. Elle a pour vocation d’améliorer le cadre de vie, le bien-être et la santé de tous, en s’appuyant sur sa riche expérience de l’immobilier et du cadre de vie.

Elle a été fondée en février 2016 par Gwenaël Jan, un ancien directeur de projets et directeur innovation en performance environnementale dans l’immobilier, et Thierry Lacroix, qui œuvre depuis vingt ans dans la certification et la qualité environnementale dans le secteur du bâtiment.

La société intervient auprès d’acteurs publics et privés du cadre de vie en les accompagnant au travers de multiples expertises : qualité de l’air, thermique, impact humain et environnemental du bâtiment, certifications (NF Habitat, HQE, BREEAM, WELL, Bâtiment Bas Carbone,…), réemploi et économie circulaire, reporting RSE...

Les domaines d’expertises de G-ON :

  • Certifications développement durable
  • Analyses et mesures
  • Études et ingénierie
  • Recherche & Développement
  • Économie circulaire
  • Stratégie RSE et carbone
  • Biodiversité
  • Communication développement durable

