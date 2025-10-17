GARDENGATE - Batiweb

ConnexionS'abonner
GARDENGATE

Parque Industrial Adaúfe, Lt. 7, Aptd. 2037
00000 Adaúfe, Braga,
Portugal
La société GARDENGATE fait partie intégrante d’un groupe de sociétés (groupe Porta XXI) qui se démarque dans l’industrie de l’aluminium depuis 1998.

La conception, fabrication et commercialisation de portails, portes, volets, clôtures et palissades en aluminium sont les principales activités de notre société.

Avec près de 400 collaborateurs, GARDENGATE a une surface industrielle de plus de 20.000 m2, dispersée entre 5 unités productives, auxquelles s’ajoute un showroom au siège social qui se situe dans la zone industrielle de Adaúfe, à Braga au nord du Portugal.

L’activité de GARDENGATE est le B2B, distribuant ainsi des produits aux détaillants, grossistes, revendeurs et fabricants qui souhaitent élargir leurs offres.

Avec des bases solides et une grande expérience dans le secteur, GARDENGATE S.A. est votre fournisseur de Confiance.

Depuis le début de son activité, GARDENGATE mise sur le marché extérieur, qui représente la quasi-totalité de ses ventes. Le marché principal est l’européen, avec une grande présence en France, Allemagne, Belgique, Hollande et Angleterre. Hors Europe, GARDENGATE possède aussi des clients en Afrique du Nord, Amérique du Sud et Amérique Centrale.

La consolidation de la société GARDENGATE dans le marché européen, ayant pour objectif de devenir une référence entre les fabricants de portes et portails en Europe.

Le savoir-faire de GARDENGATE:

  • Portails
  • Portes Aluminium Monobloc
  • Palissades
  • Clôtures
  • Volets
  • Trinôme
