GAROFOLI
60022 Castelfidardo (AN)
Italie
Le Groupe Garofoli se place parmi les leaders mondiaux pour la conception, la réalisation et la commercialisation de portes d’intérieur, se spécialisant dans les portes en bois massif.
Sous la houlette de son fondateur, Fernando Garofoli, le Groupe se positionne dans le haut de gamme du marché de référence.
Symbole de l’excellence du Made in Italy dans le monde, la ligne de produits du Garofoli Group comprend des portes intérieures, des portes blindées, des portes coupe-feu, mais aussi des parquets, boiseries, dressings et des systèmes d’ameublement.
La grande capacité de production et la variété de propositions de design a permis à Garofoli Group de s’affirmer par ailleurs dans le secteur du contract et de l’hôtellerie.
Comme le prouve le choix des portes Garofoli dans des réalisations prestigieuses comme la Fondazione Prada de Milan et le Lounge Alitalia de Rome et Milan.
Le savoir -faire de GAROFOLI:
- Portes d’intérieur
- Portes blindées
- Portes affleurantes
- Portes coupe-feu
- Portes sur mesure
