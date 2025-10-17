ConnexionS'abonner
Fermer
GAROFOLI - Batiweb

GAROFOLI

Via Recanatese, 37
60022 Castelfidardo (AN)
Italie
Site web de la marque

Le Groupe Garofoli se place parmi les leaders mondiaux pour la conception, la réalisation et la commercialisation de portes d’intérieur, se spécialisant dans les portes en bois massif. 

Sous la houlette de son fondateur, Fernando Garofoli, le Groupe se positionne dans le haut de gamme du marché de référence. 

Symbole de l’excellence du Made in Italy dans le monde, la ligne de produits du Garofoli Group comprend des portes intérieures, des portes blindées, des portes coupe-feu, mais aussi des parquets, boiseries, dressings et des systèmes d’ameublement. 

La grande capacité de production et la variété de propositions de design a permis à Garofoli Group de s’affirmer par ailleurs dans le secteur du contract et de l’hôtellerie. 

Comme le prouve le choix des portes Garofoli dans des réalisations prestigieuses comme la Fondazione Prada de Milan et le Lounge Alitalia de Rome et Milan.

Le savoir -faire de GAROFOLI

  • Portes d’intérieur
  • Portes blindées
  • Portes affleurantes
  • Portes coupe-feu
  • Portes sur mesure

 

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur

Les tags associés


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.