GB GROUP Srl - Batiweb

Nous fabriquons des meubles de salle de bain depuis 1978.

En plus de 40 ans d’activité, nous avons transformé GB Group en une entreprise de niveau international, en créant des meubles de salle de bain remarquables par leur design et par leur technologie.

Notre histoire commence en 1978 à Sant’Ippolito, une petite ville de la province de Pesaro et d’Urbino. C’est ici que Franco Federici, l’actuel PDG de GB Group, a décidé de mettre à profit son expérience en production de meubles et accessoires de salles de bain en créant une entreprise familiale.

Le désir de devenir des artistes en ameublement de salle de bain accompagne GB Group depuis plus de 40 ans. Cet effort se traduit par la recherche d’un design raffiné, par le choix de matériaux de première qualité et par l’innovation technique.

Nous avons ainsi pu produire des meubles de salle de bain de haute qualité, tout en garantissant une production et une livraison rapides. Des valeurs et des caractéristiques qui nous ont permis de grandir et de devenir un acteur connu et apprécié en Italie et à l’étranger.

Avec nos meubles, nous voulons aujourd’hui représenter la beauté unique du made in Italy dans le monde entier et devenir une référence pour ceux qui souhaitent décorer avec style l’un des espaces les plus intimes de la maison.

Le savoir-faire de GB Group :