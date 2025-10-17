GEMKA - Batiweb

R Cube Projet opère dans le domaine des nano technologies avec des produits contre le tartre, la nano filtration et la maintenance préventive.







La société R Cube Projet gagne le concours Lepine international en 1997 et la confiance d'OSEO.

Notons que l’idée d’un monde plus écologique avec le respect des valeurs humaines et environnementales est à la base du projet Gemka et c’est pourquoi sa mission première est la lutte contre le tartrage du calcaire.

Pour son expansion, la société R Cube Projet, compte sur un réseau de distributeurs présent sur toute la France. Une confiance de plus de 40 distributeurs indépendants pour le produit antitartre Gemka.





Le catalogue de la société R Cube Projet est essentiellement le produit Gemka et ses accessoires.

- Gemka version D

- Manchette d'adaptation PE DN32

- Extension de garantie de 5ans (pièces et main d'œuvre)

Un produit qui présente d'énormes avantages pour une simplicité d'utilisation :

- Gemka n'a pas besoin de travail de plomberie (il se fixe directement sur la canalisation d'eau plastique)

- Gemka n'a pas besoin d'entretien, de réglage, ni de consommables

- Gemka n’altère pas la texture de l’eau

- Gemka se livre avec une garantie initial de 3 ans, mais extensible.