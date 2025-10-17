GENIFY ALUMINIUM - Batiweb

GENIFY ALUMINIUM
00000 Guangdong Province
Chine
GENIFY - Zhongshan Yingjia Aluminium Co., Ltd. , fondée en 1999, est située à Zhongshan, qui est considérée comme la ville natale du Grand Maître Sun Zhongshan.
Notre société est l'une des entreprises de production de matériaux de construction professionnelles modernes dédiées à la R & D, à la production et à la vente de peintures et de matériaux composites al-plastiques.
Nos principaux produits comprennent des panneaux composites en aluminium, des bobines d'aluminium prépeintes et des bobines d'aluminium laminé PVC, qui sont désignées comme nos trois séries de produits.
Les services de GENIFY:
- Vente directe d'usine
- 30 ans de garantie
- Assurance livraison gratuite
- 30 jours aucune raison de revenir
- achat 0 risque
- Longueur personnalisée
- Coupe libre
- Service client professionnel
- Guide d'installation
- Après-vente sans souci
- Livraison éclair
- Pièces normalisées urgentes
- Délivré sous 24h
- 95% du pays
- Peut être livré à l'étage
Le savoir-faire de GENIFY:
- Plafonds en aluminium
- Panneau composite aluminium
- Bobines d'aluminium prépeintes