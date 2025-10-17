GENIFY ALUMINIUM - Batiweb

Pour obtenir une information de la part de la marque « GENIFY ALUMINIUM », veuillez remplir le formulaire ci-dessous.

Batiweb vous remercie de votre fidélité À très bientôt, L'équipe Batiweb

GENIFY - Zhongshan Yingjia Aluminium Co., Ltd. , fondée en 1999, est située à Zhongshan, qui est considérée comme la ville natale du Grand Maître Sun Zhongshan.

Notre société est l'une des entreprises de production de matériaux de construction professionnelles modernes dédiées à la R & D, à la production et à la vente de peintures et de matériaux composites al-plastiques.

Nos principaux produits comprennent des panneaux composites en aluminium, des bobines d'aluminium prépeintes et des bobines d'aluminium laminé PVC, qui sont désignées comme nos trois séries de produits.

La séquence de phrases du texte Lorem Ipsum est maintenant si répandue et banale que de nombreux programmes de PAO peuvent générer du texte factice en utilisant la séquence de départ "Lorem ipsum". Heureusement

Les services de GENIFY :

Vente directe d'usine

30 ans de garantie

Assurance livraison gratuite

30 jours aucune raison de revenir

achat 0 risque

Longueur personnalisée

Coupe libre

Service client professionnel

Guide d'installation

Après-vente sans souci

Livraison éclair

Pièces normalisées urgentes

Délivré sous 24h

95% du pays

Peut être livré à l'étage

Le savoir-faire de GENIFY :