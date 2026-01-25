GEOFIT
44307 NANTES
France
GEOFIT est un acteur référent en ingénierie géospatiale. Notre métier consiste à mesurer, quantifier et analyser les données géospatiales afin de les transformer en véritables outils d'aide à la décision.
Avec plus de 1 500 collaborateurs et une expertise reconnue en France et à l’international, nous intervenons dans de nombreux domaines d'activité : bâtiment, urbanisme, énergie et réseaux, infrastructure, industrie, défense et sécurité.
Grâce à nos savoir-faire uniques et à des technologies de pointe, nous apportons une expertise complète en foncier, relevé, cartographie, modélisation et accompagnement de projet.
Notre ambition : offrir des solutions fiables et innovantes pour anticiper, planifier et construire le futur.